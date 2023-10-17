ВСУ попали в Луганский авиационный ремонтный завод, на котором захватчики нарастили производство на 20%.

В Луганской областной военной администрации раскрыли подробности мощных ударов по военным объектам российских захватчиков в городе. Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил в Telegram.

Лысогор рассказал, на каких именно объектах военной инфраструктуры российских оккупантов в Луганске произошли мощные взрывы.

"Вражеская техника дислоцировалась на Луганском авиационном ремонтном заводе и на аэродроме бывшего Луганского высшего авиационного училища военных штурманов, так называемого ВВАУШ", - сообщил Лысогор.

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Глава ОВА отметил, что российские вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52 активно используются россиянами в Луганской области при обстрелах населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

"В советские времена местный авиаремонтный завод одним из первых овладел технологиями ремонта и модернизации двигателей. Оккупанты и их местные прихвостни с весны текущего года начали восхваляться успехами в этой области", - додви он.

В частности, 5 апреля оккупанты провели на упомянутом заводе первое, по их словам, с 2014 года стендовое испытание двигателя, а в июне туда набрали рабочих.

"В конце сентября пропагандистские СМИ кичились наращиванием производства на заводе на 20%. Они даже переоборудовали для собственных нужд музей авиационной техники, который находился на территории завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные недавно. Может, хотели спрятаться среди экспонатов?!",- сообщил Лысогор.

"Как закономерный результат, жители области смогли сегодня видеть и слышать праздничный салют в честь высоких трудовых достижений оккупантов Луганска", - отметил Лысогор.

Поражение российских вертолетов на аэродромах

Вооруженные силы Украины уничтожили девять вертолетов различных модификаций на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Также уничтожены склады боеприпасов, специальная техника, пусковая установка ПВО и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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