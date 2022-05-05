Сейчас все тела убитых уже идентифицированы.

На Луганщине найдены тела пятерых человек, которых убили российские оккупанты.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, 4 мая семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь - на Попаснянскую и Горскую гомады, четыре на Лисичанск. 24 разрушительные атаки нанес враг по мирным домам жителей области.

"Сейчас найдены и идентифицированы тела пятерых погибших. Двое из них - мужчины из Новоивановки, которые попали под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем - мужчина из Попасной", - сообщил Сергей Гайдай.

Он уточнил, что это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской общине дома горят один за одним.

"Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три - в Камышевахе, четыре - в Северодонецке, четыре - в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Также в Северодонецке в черте города загорелась хвойная подстилка", - говорится в сообщении.

Напомним, на Луганщине с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов. Так, в результате обстрела российскими военными поселка Михайловка вблизи Рубежного на Луганщине погиб священник.

Вас также могут заинтересовать новости: