На Донбассе в течение 4 мая украинские защитники отбили 11 атак врага.

Русские войска в боях с ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На Донбассе в течение 4 мая украинские защитники отбили 11 атак врага, уничтожили в боях 5 танков противника, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники.

Подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатые ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно-истребители Су-30.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и осуществляет разведку позиций подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстрелы позиций защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации, противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

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