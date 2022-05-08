Сейчас тушение пожара невозможно из-за обстрелов, которые не утихают.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешивания веществ. Площадь пожара 360 кв. м., есть угроза взрыва соседней группы резервуаров. Спасатели пытались потушить огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться, и покинули зону опасности", - написал он.

Также Гайдай отметил, что сейчас тушение пожара невозможно из-за обстрелов, которые не утихают.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля российские захватнические силы обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Тогда на нефтяном предприятии поднялся пожар в 5000 кв. м.

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