DeepState: Потеря Курахово может превратиться в катастрофу, враг 'окутывает' город

Ситуация вокруг Курахово Донецкой области продолжает ухудшаться, враг уже заходит на окраины города. Об этом заявляют аналитики DeepState.
"Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, которые прибывают в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Курахово остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу", - сказано в сообщении.
Аналитики DeepState отмечают, что враг продолжает реализацию своего масштабного плана окутывания города, заходя с флангов, пытаются выйти на логистические пути Сил обороны. Сказано, что враг штурмует позиции украинских военных с севера, юга и востока.
Сказано, что северная и южная части являются целью обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению. В сообщении отмечается, что враг с юга имеет продвижение в направлении Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое. При этом до трассы остается около 10 км.
Аналитики отмечают, что с севера оккупанты сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Сонцовка, даже заходили в село, но вражеская пехота там уничтожена. "Постоянное давление малыми группами, которые в случае выживания стараются спрятаться с целью накопления сказываются и рано или поздно дадут возможность закрепиться. Сегодня кацапы начали день с активного артобстрела. Параллельно с этим идут активные попытки долазить в Берестки, Старые Терны", - отмечают в DeepState.
Сказано, что также враг имеет успехи на восточной стороне, они заходят на окраины города и пробуют насыщаться и закрепляться. "Здесь как попытка дополнительного давления и отвлекающего маневра - работает для московитов беспроигрышно, ведь это дополнительное внимание ресурсов с нашей стороны и можно бесконечно подавать отчеты о "полном контроле города в пределах его границ", но ситуацию это не изменит", - отмечают в DeepState.
Отмечают также, что неблагоприятная обстановка для Сил обороны складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Катериновка-Елизаветовка, где враг постоянно лезет на позиции украинских военных. "При выходе русни на трассу Н15, этот участок будет самым опасным для пребывания", - подчеркивают в DeepState.
Курахово сегодня - последние новости
Как сообщал УНИАН, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский отметил, что российские захватчики пытаются взять в окружение город Курахово Донецкой области.
Отмечал, что оккупанты пытаются как можно глубже охватить Курахово, сформировать клещи. Пытаются увеличить работу своих ударных дронов, FPV-дронов, которые уже работают в самом городе Курахово и на подступах к городу. он отмечал, что там передвижение затруднено.