Курахово полностью находится под контролем Сил обороны.

Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области и уже прорывается на окраины города на технике. Об этом рассказал Украинской правде пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе.

В то же время он отмечает, что город полностью находится под контролем Сил обороны.

"Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города. Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию", - рассказал военный.

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В то же время он подчеркнул, что ВСУ успешно сдерживают наступление оккупантов, нанося им потери в живой силе и технике, и город Курахово находится под полным контролем сил обороны.

Он также добавил, что утром 11 ноября россияне прорвались на восточную окраину Курахово несколькими единицами техники, однако были поражены Силами обороны.

Ситуация на фронте - новости

Журналисты CNN отмечают, что Украина сейчас имеет сейчас одни из самых слабых своих позиций, начиная с февраля 2022 года. По мнению издания, сейчас "существует растущий тихий консенсус, что переговоры являются единственным способом завершить войну".

Ранее представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский отмечал, что российские захватчики пытаются Курахово взять в окружение.

А военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Силам обороны, вероятно, придется отступать из Курахово, следующей целью врага станет Покровск.

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