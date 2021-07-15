Пресс-секретарь президента России заявил, что эксперты вольны обсуждать статью Путина про якобы единство русских и украинцев так, как они хотят.

В Кремле объявили, что призывы на российском федеральном телевидении захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство не являются официальной позицией России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле реакцию российских федеральных каналов после "украинской статьи" Путина о необходимости захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство, мотивируя это "границами 1922 года на момент создания СССР" и готов ли в таком случае Кремль начать переговоры о возврате Украине Таганрога, Песков сказал: "В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее".

"Что касается обсуждения статьи – то оно ведется действительно очень активно – статья весьма резонансная и она действительно привлекает к себе внимание разных экспертов, которые высказывают разные точки зрения. Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.

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При этом он добавил, что эксперты вольны это обсуждать так, как они хотят.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, как воспринимать аналогичные заявления депутатов Госдумы РФ от партии Путина "Единая Россия", Песков сказал: "Безусловно, это крупнейшая политическая партия, там высказываются разные мнения – это действительно так".

По его словам, Украине можно не опасаться территориальных претензий со стороны России на фоне таких заявлений.

Статья Путина об Украине

Как сообщал УНИАН, Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины через "отрицание ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян и страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ. По мнению Путина, современная Украина - это "детище советской эпохи".

13 июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать эту статью, как только найдет время, и подготовить ответ. "Президент РФ потратил много времени, потому что там очень много архивной работы. Что ж, могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем такой детальной работы", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал слова Путина относительно "братского народа". "Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом во Второй мировой войне и сколько было потеряно жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что, как говорят по-русски: это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: Роман Цимбалюк