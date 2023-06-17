Власти уверяют, что химически опасное вещество не попало за пределы предприятия.

Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с выбросом аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат".

Как сообщает Кременчугский городской совет на своей официальной странице в Facebook, в результате аварии пострадали двое работников, которых доставили в больницу. У обоих диагностировано отравление парами аммиака. На данный момент пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Как говорится в сообщении, аварийная бригада предприятия прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. В горсовете отмечают, что был осуществлен забор проб воздуха вокруг места аварии и аммиак в воздухе не обнаружен.

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"Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы для жизни и здоровья населения", - убеждают в горсовете.

Выброс аммиака во время войны

Вечером 5 июня российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, попав в трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация аммиакопровода. Участок с поврежденной станцией составлял примерно 12 километров, где оставался технический аммиак в объеме 700 тонн.

Вследствие разгерметизации аммиакопровода произошла утечка технического аммиака непосредственно на участке 2,2 километра.

12 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что российские оккупанты готовят теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Отмечалось, что на севере Крымского полуострова, идет подготовка к эвакуации представителей оккупационной администрации и местного населения.

Отмечалось, что из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС отсутствует вода в Северо-Крымском канале, потому процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

В ГУР подчеркнули, что теракт на "Крымском титане", будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.

Как подчеркнули в разведке, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае теракта под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

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