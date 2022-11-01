На Киевщине проводят учения для саперов в Вышгородском районе.

Около 10 утра 1 ноября 2022 года на окраинах Киева и в области слышали звуки взрывов. Это совпало по времени с объявленной воздушной тревогой, поэтому местные жители забили тревогу.

Однако, как оказалось, это - звуки работы наших саперов. Об этом заявили в Киевской ОВА.

"Сегодня, 1 ноября, в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения саперов. В планах мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в некоторых громадах области возможно слышать звуки взрывов", - пояснили в ОВА.

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Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Около 12:00 в некоторых районах Киева также слышали звуки взрывов. Это работа саперов в области, причин для паники нет.

Массированная ракетная атака РФ по Украине 31 октября

Утро 31 октября началось для украинцев с масштабной воздушной тревоги. Позже в ряде городов прогремели взрывы. География ударов - здесь.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, Россия ударила по 18 объектам в 10 регионах Украины.

После атаки РФ в Киеве начались проблемы с электро- и водоснабжением. К вечеру 31-го числа ремонтные работы были завершены, свет и воду вернули в дома киевлян и жителей области.

31-го октября Воздушные силы ВСУ смогли сбить 44 ракеты из 50, которые Россия выпустила по территории Украины.

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