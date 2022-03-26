Флаг снова будет развеваться над Киевом, как только погодные условия улучшатся, отметили местные власти.

Полотно Главного флага Украины приспустят сегодня из-за погодных условий - сильных порывов ветра.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Город заботится о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий - сильных порывов ветра, коммунальные службы, как и обычно, временно приспускают полотно. Флаг снова будет развеваться над столицей, как только погодные условия улучшатся", - говорится в сообщении.

Напомним, сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

22 августа 2020 года на печерских холмах открыли мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг украинского государства.

5 марта главный флаг Украины был обновлен.

Ранним утром 24 февраля войска России ворвались на украинскую территорию. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности Киев.

По данным местных властей, по состоянию на 21 марта в столице в результате обстрелов оккупантов погибли 65 горожан, а почти 300 человек получили ранения.

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