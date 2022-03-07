Всего в понедельник было проверено почти 10 тыс. человек.

В Киеве за сутки обнаружили 49 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам.

Об этом говорится в сводной информации от МВД по состоянию на вечер 7 марта.

"Столичные правоохранители проверили за сутки 9 952 человека. Среди них выявлено 49 человек, которые могут быть причастны к деятельности диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, столичные полицейские обнаружили двух мародеров.

Со всеми задержанными проводятся процессуальные действия.

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