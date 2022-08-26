Однако окончательного решения о принудительной эвакуации пока нет.

Обновлено: Директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук отреагировал на информацию о якобы "подготовке Киева к обязательной эвакуации". Он отметил, что этот фейк напугал жителей столицы и посеял панику. "Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.

26.08.2022 В столице местные власти проводят учения по обязательной эвакуации из отдельных районов.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью "Главкому".

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По его словам, решения о принудительной эвакуации пока нет - жители столицы самостоятельно решают, безопасно ли им находиться в Киеве, особенно рядом с объектами критической инфраструктуры, которые могут атаковать оккупанты.

"Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", - подчеркнул Ткачук.

Напомним, на Запорожье разработали планы эвакуации в случае аварии на ЗАЭС. Разработано несколько планов, которые рассчитаны на временно оккупированные и на подконтрольную территории.

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