На случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, кроме Донецкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
По ее словам, хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области, ее готовят в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.
В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.
По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область.