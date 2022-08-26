Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

На случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, кроме Донецкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области, ее готовят в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

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"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область.

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