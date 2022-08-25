Разработано несколько планов, которые рассчитаны на временно оккупированные и на подконтрольную территории.

В Запорожской областной военной администрации обсудили возможность эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

Как сообщает в Telegram Департамент культуры и информационной политики ЗОВА сегодня на совещании под председательством главы ЗОВА Александра Старуха говорили о подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на ЗАЭС.

В сообщении отмечается, что областные власти продолжают отрабатывать детали связанные с организацией оповещения населения и точками сбора в случае эвакуации. "В случае возникновения ЧС из-за действий российских оккупантов отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах", - отмечают в ЗОВА.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени размышлять, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Все и все должны работать, как единый механизм. Будут применены все возможные системы оповещения в чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевой смысл. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, никого не можем оставлять один на один с бедой, - подчеркнул председатель ЗОВА Александр Старух.

В сообщении сказано, что разработано несколько планов, которые "рассчитаны на временно оккупированные и на подконтрольную территории". При этом отмечается, что это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских.

Напомним, что российские захватчики оккупировали часть Запорожской области. В частности, город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, крупнейшая АЭС в Европе. Они неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС.

25 августа отключение россиянами воздушной линии связи с украинской энергосистемой повлекло изменения в работе Запорожской АЭС - действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети.

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