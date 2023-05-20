В Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе атаки дронов.

После полуночи в Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявленная воздушная тревога.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал относись внимательно к тревоге и не снимать работу ПВО.

"Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя!", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

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В Киевской областной военной администрации также сообщили об угрозе атаки дронов.

"Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности-оставайтесь в укрытиях. Придерживайтесь информационной тишины-не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!", - сообщили там.

1:20. В Киеве работает ПВО, сообщили в КГВА.

1:33. В КОВА предупредили, что ее безопасность враждебных БПЛА в области сохраняется.

1:37. В Киеве в Дарницком районе возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

"Предварительная информация. В результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Днепровском районе города. Все нужные службы работают на месте. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги!", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

1:47. Мэр Киева Кличко сообщил о возгорании в результате падения обломков в Днепровском районе столицы.

"Пожар на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало." – отметил городской голова.

2:00. В КГВА проинформировали, что происходит локализация пожара площадью примерно 80м2 на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города, возникшего в результате падения обломков. Информация о пострадавших пока не поступала.

2:20. КГВА сообщила, что падение обломков также было зафиксировано на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева, информацию о пострадавших уточняют.

Атаки РФ - подробности

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Как сообщили в воздушных силах ВСУ, украинским бойцам удалось уничтожить 16 БПЛА и три ракеты "Калибр".

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назвали вероятные причины, из-за которых российские войска стали активнее атаковать ночью.

Российская Федерация придерживается выбранной тактики обстрелов Украины и не меняет ее. Главными целями для оккупантов остаются военные объекты, оборонные предприятия, а также инфраструктурные объекты.