Россияне пытаются истощить терпение украинцев и систему противовоздушной обороны, отметила Гуменюк.

В Вооруженных силах Украины назвали вероятные причины, по которым российские войска стали активнее атаковать ночью.

"Мы видим попытку действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Потому что, действительно, ночью немного труднее обнаруживать цели", - отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне пытаются расшатать ситуацию в украинском обществе, внести раскол накануне важных событий на фронте.

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Как напомнила Гуменюк, подобное поведение РФ можно было наблюдать, когда все ждали освобождения оккупированного Херсона.

Ночная атака РФ 19 мая - подробности

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинским бойцам удалось уничтожить 16 БПЛА и три ракеты "Калибр".

Также отмечалось, что ударные дроны Shahed иранского производства атаковали объект критической инфраструктуры во Львове.

Кроме того, во время ночного удара РФ по Украине взрывы прогремели и в Кривом Роге.