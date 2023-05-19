Юрий Игнат отметил, что у россиян меняется вектор атак, интенсивности и характер целей, но не тактика.

Российская Федерация придерживается выбранной тактике обстрелов Украины и не меняет ее. Главными целями для оккупантов остаются военные объекты, оборонные предприятия, а также инфраструктурные объекты.

"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", - заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

По его словам, тактика у россиян не меняется – пытаются рассредоточить внимание украинской системы противовоздушной обороны.

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"У россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет - это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", - подытожил военный.

Ночная атака на Украину - последние новости

В ночь на 19 мая россияне в очередной раз ударили по городам Украины ракетами и иранскими дронами-камикадзе Shahed. Украинские защитники уничтожили 16 беспилотников и три ракеты "Калибр".

В то же время Shahed атаковали объект критической инфраструктуры во Львове. Кроме того, взрывы прогремели и в Кривом Роге.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что россияне пытаются расшатать ситуацию в украинском обществе, внести раскол накануне важных событий на фронте, поэтому спытывают терпение украинцев ночными атаками.

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