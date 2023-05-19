Всего российскими захватчиками было выпущено 6 крылатых ракет "Калибр".

Силы обороны Украины этой ночью сбили 3 крылатые ракеты "Калибр" и 16 ударных дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Как отметили в Воздушных силах, зафиксированы пуски 22 "Шахедов" и шести "Калибров".

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"В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", - сказано в сообщении.

Массированная атака РФ по Украине 18 мая - главное

В ночь на 19 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины. На подлете в Киев были уничтожены иранские дроны-камикадзе "Shahed".

Ряд взрывов прогремел в Кривом Роге. Было 4 попадания. Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование.

А во Львове "Шахеды" атаковали объект критической инфраструктуры. Пострадавших в результате воздушной атаки РФ нет.

Генштаб уточняет, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ракетных, 39 авиационных ударов по Украине. Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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