Жители Киевской области сообщают, что слышат звуки взрывов.

В среду, 24 августа, когда Украина празднует День Независимости, Россия, как и предупреждали, активизировалась. Так, в столице по состоянию на 16:25 уже пять раз звучали сигналы воздушной тревоги, во время одной из них до отбоя "завыла" повторно сирена.

"Тревога не отменена. Пожалуйста, оставайтесь в укрытии!" - предупредили в КГГА в Телеграм-канале, когда сигнал тревоги прозвучал, когда еще не был отменен предыдущий.

Жители Киевской области сообщают, что слышат звуки взрывов. Как заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, это - звуки работы ПВО в Черкасской области.

"По подтвержденным данным, в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбили вражескую ракету. Работу ПВО было слышно в некоторых прилегающих районах Киевской области", - написал он в Телеграм-канале.

Кулеба подчеркнул, что паниковать не стоит, а надо сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он в очередной раз призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты 24 августа обстреляли ракетами Х-22 город Миргород на Полтавщине.

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