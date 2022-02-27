В Министерстве внутренних дел отмечают, что знают, где и куда движется эта колонна.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявляет, что в Киев движется большая колонна вражеской бронетехники с пометкой "V".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Денисенко сказал в эфире канала "Рада".

"Главная проблема на данный момент, если мы говорим о городе Киеве, - это то, что достаточно большая колонна бронетехники с пометкой "V" направляется в город Киев. Но, я думаю, что мы знаем, где они идут, знаем, куда они идут, и мы готовы к ним", - заявил Денисенко.