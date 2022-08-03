Новосибирская, Курганская, Саратовская и Ульяновская области формируют новые добровольческие батальоны на войну в Украину.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Новосибирская область набирает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в неназванный добровольческий батальон и предлагает за зачисление 300 тысяч рублей (около 4 900 долларов).
Руководитель Курганской областной казачьей организации Владимир Ярушников сообщил, что местные власти обсуждают процесс формирования и комплектования неназванного батальона.
Администрация Ульяновска также объявила о формировании двух резервно-добровольческих батальонов "Свияга" и "Симбирск" по 200 человек в каждом.
Саратовское местное издание "Версия Саратов" сообщило, что администрация Саратова объявила набор в два неназванных добровольческих батальона на основании "приказа Минобороны России".
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.
Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.
Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.
В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и находится в оборонительной позиции.
По словам экс-заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.