Российское военное руководство ищет пути пополнения живой силы оккупационных войск для захвата Украины.

Новосибирская, Курганская, Саратовская и Ульяновская области формируют новые добровольческие батальоны на войну в Украину.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Новосибирская область набирает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в неназванный добровольческий батальон и предлагает за зачисление 300 тысяч рублей (около 4 900 долларов).

Руководитель Курганской областной казачьей организации Владимир Ярушников сообщил, что местные власти обсуждают процесс формирования и комплектования неназванного батальона.

Администрация Ульяновска также объявила о формировании двух резервно-добровольческих батальонов "Свияга" и "Симбирск" по 200 человек в каждом.

Саратовское местное издание "Версия Саратов" сообщило, что администрация Саратова объявила набор в два неназванных добровольческих батальона на основании "приказа Минобороны России".

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления россиян на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и находится в оборонительной позиции.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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