Во время разговора с матерью захватчик рассказал о потерях и методах продвижения русских.

Российские оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием.

Об этом свидетельствует новая перехваченный телефонный разговор захватчиков.

Во время общения оккупанты обсуждают, что украинские воины "кладут" их "целыми батальонами", и делают это на "раз-два".

"Украинская армия - это самая сильная армия во всем мире ... они даже русских не боятся, с*ка, никого.... Это так и есть, реально" – рассказывает матери мобилизованный житель временно оккупированного Донецка.

В то же время зомбированная пропагандой женщина отрицает слова сына. Сын привел ее в чувство одним вопросом: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят... вам рассказывают сказки".

Оккупант признался, что россияне, если и движутся, то за счет огромных потерь.

"А даже если продвигается наша (армия – УНИАН), это очень с большими потерями. Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въеб*ли. Батальоны ложатся", - отметил оккупант.

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

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