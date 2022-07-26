По словам Марченко, плотность ударов по городу была намного больше, чем в Мариуполе.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину в Изюме на Харьковщине погибли около 500 человек.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил Изюмский городской голова Валерий Марченко, от российских обстрелов и от того, что не получили вовремя медицинскую помощь, в городе погибли около полутысячи человек. В окрестных населенных пунктах количество погибших установить нет возможности.

"У нас нет информации по нашим старостинским округам. Это особенно касается Каменского старостинского округа, где шли очень сильные бои. Село Каменка расположено сразу за городом Изюм в сторону Славянска", - рассказал Марченко.

Накануне в Сети появились списки погибших жителей Изюма, составленные российскими оккупантами. По словам Марченко, они на 80% соответствуют действительности. Наибольшее количество погибших было в начале полномасштабной войны.

"Я видел эти списки, информация на 80% достоверная. Это когда были авианалеты, удары по городу. Люди гибли, хоронить их не было возможности, хоронили их и в парках, и на огородах. Потом у нас были две многоэтажки - на Хлебозаводской, на Первомайской - где люди были заживо засыпаны под зданиями. Из-за реки бил танк прямой наводкой и секцию дома разделил пополам, там в одном и во втором почти по 50 человек погибли", - сказал Марченко.

Марченко сказал, что город подвергался ракетным и артиллерийским обстрелам, авианалетам.

"Город Изюм прежде всего страдал от авианалетов. За сутки мы насчитали 26 авианалетов, каждый самолет выпускал по две бомбы или ракеты. Это за один день, а авианалеты были ежедневно. И уже когда россияне зашли на левобережную часть города, тогда начали работать и "Грады", другие РСЗО, танки били прямой наводкой", - отметил он.

По словам Марченко, "плотность ударов была намного больше, чем в Мариуполе", который также подвергся значительным разрушениям в результате действий врага.

Как писал УНИАН, Богдан Дмитрук, командир батальона 93-й механизированной бригады, рассказал, что после атаки HIMARS по вражескому складу боеприпасов в Изюме на Харьковщине российские обстрелы сократились "в 10 раз".

Со 2 апреля 2022 года город Изюм захвачен Российской Федерацией.

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