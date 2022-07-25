Потери Украины после получения этих систем значительно сократились.

Маневренные ракетные системы HIMARS помогают Украине отражать атаки российской артиллерии на востоке, но США говорят о сложностях с поставками большего числа ракетных установок и боеприпасов дальностью до 300 километров к ним.

Об этом идет речь в материале The Washington Post.

Богдан Дмитрук, командир батальона 93-й механизированной бригады Украины, рассказал, что высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные США, действительно меняют правила игры. Россиянам сложно определить, где эти системы, способные выстрелить и уехать со скоростью под 100 км/ч, находятся.

По его словам, после атаки HIMARS по вражескому складу боеприпасов в Изюме на Харьковщине, российские обстрелы стали "в 10 раз меньше". Теперь россияне вынуждены сохранять снаряды, а также боятся открывать огонь, ожидая ответный из HIMARS по своим позициям. Пытаясь приспособиться к новому оружию, они перемещают свои запасы вглубь контролируемой Россией территории за пределы 80-километрового диапазона HIMARS.

Потери Украины после получения этих систем значительно сократились. Сравнивая сегодняшнюю ситуацию на фронте с тем, что было 3 месяца назад, когда его батальон перебрался на эту часть линии фронта, Дмитрук отмечает резкое сокращение числа убитых и раненых.

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов", - говорит командир.

Кроме атаки в Изюме, HIMARS использовались для уничтожения и других российских командных пунктов, складов боеприпасов, логистических центров.

Проблемы с поставками HIMARS

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что такое оружие поможет быстрее расправиться с российскими оккупантами. Украинское правительство и военные в разное время заявляли, что нужны десятки, сотни или даже тысячи HIMARS. Тем не менее администрация Байдена распределяла ракетные системы медленно, наблюдая за тем, как с ними обращаются украинцы, и тем, как реагируют россияне.

В частности, чиновники подчеркивали, что цель - не спровоцировать Россию на прямой конфликт с НАТО. Даже несмотря на то, что Россия вторглась Украину без провокации.

Глава Пентагона Ллойд Остин указывал на несколько особенностей такого вооружения. Во-первых, необходима подготовка. По его словам, 200 украинцев прошли обучение за пределами страны по использованию и обслуживанию HIMARS.

"Недостаточно просто предоставить оборудование. Нам нужно иметь это оборудование, запасные части и инструменты для его ремонта", - отмечал он.

Как отмечает WP, потенциальной проблемой США является доступность самого оружия. В 2020 году министерство обороны заявило, что у США есть 410 HIMARS. Текущую цифру в Пентагоне отказались называть, подчеркнув, что информация о запасах является внутренней информацией ведомства.

Что касается ракет для HIMARS, в конце мая, когда принималось решение об их предоставлении, президент Байден заявил журналистам, что США не собираются отправлять ракетные системы, которыми можно нанести удар по России.

Сегодня Украине предоставлены сотни снарядов, максимальная дальность которых - 80 километров. HIMARS также может стрелять боеприпасом, называемым армейской тактической ракетной системой (ATACMS), с дальностью действия почти 300 километров - в 4 раза больше, чем сейчас имеющиеся снаряды.

На недавней пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин и начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли уклонились от вопросов о том, будет ли Пентагон поставлять ATACMS.

"Мы думаем, что то, с чем они работают [сейчас], дает им много возможностей", — сказал Милли.

По словам Криса Догерти, старшего научного сотрудника по вопросам обороны в Центре новой американской безопасности, в запасах США, вероятно, находится от 1000 до 3000 ATACMS. Это самые старые ракеты на армейском вооружении США.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что пока есть HIMARS, украинцы будут сражаться с тем, что есть. Если получат дальнобойные боеприпасы, будем использовать их.

"Русские знают, что в любом случае с этим оружием им конец", - сказал он.

Как писал УНИАН, на сегодня были переданы 12 HIMARS. В пятницу администрация Байдена объявила, что направит в Украину еще четыре HIMARS.

HIMARS оказались настолько эффективными, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал командирам сделать их уничтожение приоритетом. Официальные лица США считают, что с этой целью могут использовать купленные в Иране беспилотники.

Ранее Россия заявила, что якобы поразила как минимум четыре системы вооружения. Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, заявил, что Украина "не потеряла ни одного HIMARS, несмотря на заявления россиян".

Также в РФ заявили, что "уничтожили" базу с HIMARS в Хмельницкой области. Все ракеты, выпущенные по области, были сбиты.

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