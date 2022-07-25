На оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой.

В одной из оккупированных общин Харьковщины россияне готовятся уничтожать украинскую литературу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Боровского поселкового совета.

"По состоянию на 25 июля 2022 года Боровщина все еще остается оккупированной рашистами. По данным аэроразведки, количество российских оккупационных войск на территории общины в последнее время значительно уменьшилось. После прицельного поражения огнем мест сосредоточения оккупантов, последние вывели основную часть уцелевшей техники в купянском направлении", - сообщают в общине.

Так, оставшиеся российские военные проявляют больше агрессии к местному населению и выражают недовольство ситуацией.

"Общиной руководит "новоназначенный" оккупантами Сергей Агарков. Новый гауляйтер рассказывает людям, что Боровщина навсегда стала частью рф и ею теперь будет заниматься Краснодарский край. Он обещает, что за счет этого российского региона в нашей общине будут строиться дороги, ремонтироваться школы и тому подобное. Зато оккупанты только все разрушают и грабят и ни копейки на восстановление разрушенного ими же еще не выделили. Даже работники, которых они набрали в штат, уже три месяца работают без зарплат за продуктовый паек", - отмечают в сообщении.

"Тем временем на оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и детские иллюстрированные книги, где почти нет текста", - сообщают в общине.

Также на Боровщине почти с начала полномасштабного вторжения России в Украину нет мобильной связи и интернета.

"На территории так называемых "лнр" и "днр" уже заблокированы Viber и Google. Такие ограничения информационного пространства лишают людей возможности получать информацию из разных источников, анализировать ее и делать объективные выводы, иметь собственное мнение и гражданскую позицию. Зато это позволяет оккупантам контролировать информационное пространство и, как следствие, манипулировать сознанием граждан", - подчеркивают в сообщении.

Напомним, под Харьковом на взрывчатке подорвался трактор, водитель погиб.

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