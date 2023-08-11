Аналитики отметили, что оккупанты продолжают заявлять о достижениях на фронте, однако никаких подтверждений им нет.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, в Институте отметили, что украинские силы продолжали наступательные операции в районе Бахмута, но вперед не продвигались. Оккупанты также предпринимали попытки атаковать.

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А на линии Авдеевка-Донецк российские оккупанты не предпринимали никаких наступлений. Также сообщается, что на этом участке фронта украинские силы провели ограниченные наземные атак, но вперед не продвинулись.

Также в ISW сообщили, что российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска. При этом аналитики опровергли заявления российских военкоров о том, что якобы оккупантам удалось улучшить свои позиции на этом направлении и значительно приблизиться к Купянску. "ISW не зафиксировал визуальных свидетельств того, что российские силы это совершили и в настоящее время оценивает, что ближайшие российские позиции к Купянску находятся примерно в 10 км к северо-востоку от населенного пункта", - говорится в отчете Института.

Аналитики также оценили ситуацию на линии Сватово-Кременная. Они отметили, что противостояние там продолжается. В отчете приводятся данные российских военкоров о том, что российские войска продвинулись до 2 км вглубь украинской обороны и захватили неопределенное количество украинских опорных пунктов и тактически значимых высот, хотя визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдал.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты пытались наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, но потерпели поражение. По данным Генштаба, за сутки произошло 34 боевых столкновения.

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