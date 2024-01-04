Аналитики обратили внимание на ряд "побед" российских оккупантов на фронте

ВСУ продолжили позиционные бои с российскими оккупантами на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке нет.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Согласно отчету, позиционные бои продолжались северо-восточнее и восточнее Купянска в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки, а также западнее и юго-западнее Кременной в районе Терного и Серебрянского лесничества.

В отчете говорится, что российский военкор со ссылкой на подписчика из Синьковки сообщил, что украинский артиллерийский огонь и удары беспилотников сдерживают продвижение оккупантов в этом районе еще сильнее чем украинские минные поля.

Видео дня

Кроме того, по данным аналитиков, в районе Бахмута изменений линии фронта также не было. Эксперты отметили, что российские военкоры сообщили будто бы оккупанты возобновили атаки в районе Веселого (18 км от Бахмута) и даже продвинулись, но ISW пока не наблюдал визуального подтверждения этих российских наступлений возле Веселого. Также пропагандисты утверждали, что россияне продвинулись в районе Клищиевки и Курдюмовки, хотя ISW не нашел подтверждения российских успехов в этом районе.

По оценкам аналитиков, в районе Бахмута идут позиционные бои. По данным Института, на Бахмутском направлении продолжают действовать подразделения российских 98-й и 106-й дивизий ВДВ и Северного флота.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины отчитались о нанесение новых ударов по позициям российских оккупантов за прошедшие сутки. Как говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

Вас также могут заинтересовать новости: