Эксперты Института указали на ряд "побед", которых достигли российские оккупанты.

Российские оккупанты недавно совершили незначительное подтвержденное наступление к северо-востоку от Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что геолокированные кадры показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к северу от Синьковки. При этом бои продолжаются к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

В то же время оккупанты не продвигались по линии Сватово-Кременная и вели позиционные бои северо-западнее и западнее Кременной в районе Макеевки и Серебрянского лесничества. По данным аналитиков, в этом районе действуют российские подразделения 24-й бригады спецназа и 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ).

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Кроме того, в ISW рассказали, что оккупанты недавно совершили подтвержденное наступление к северу от Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, что они продвинулись к северо-западу от Белогоровки в 15 км к северо-востоку от Бахмута.

Аналитики отметили, что российские военкоры утверждали, будто бы россияне захватили поселок Хронобилец к юго-западу от Бахмута, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения. Российские источники также утверждали, что россияне продвинулись к северо-западу от Бахмута в районе Хромового и Богдановки, хотя ISW не обнаружил никаких подтверждений этому.

В ISW сообщили, что оккупанты недавно подтвердили наступление вблизи Авдеевки. На кадрах с геопривязкой видно, что примерно 15 декабря они незначительно продвинулись к северу от Первомайского в 10 км к юго-западу от Авдеевки, а дополнительные кадры с геопривязкой, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.

В Институте также отметили, что оккупанты недавно добились незначительного продвижения к юго-западу от Донецка. На кадрах с геопривязкой видно, что россияне продвинулись вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки в 10 км к юго-западу от Донецка. Хотя и утверждается, что оккупанты захватили сельскохозяйственный комплекс на юго-западной окраине Новомихайловки, но ISW пока не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. "Советник "ДНР" Ян Гагин заявил, что ВСУ покинули несколько позиций вдоль линии обороны возле Новомихайловки, но ISW также не может это проверить", - говорится в сообщении Института. Там отметили, что в настоящее время ВСУ ведут против оккупантов позиционные бои в районе Новомихайловки, а также в Марьинке и Красногоровке.

Война в Украине: новости

За сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, оккупанты не прекращают попыток прорвать позиции украинских сил обороны на Авдеевском направлении. Согласно данным Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

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