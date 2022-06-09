Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения для минирования оборонительных позиций.

Российские оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого века.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно возводят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения. Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

"Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонительных позиций. При попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов с батальйонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск. С военной полицией и офицерами ФСБ, которые работали на местах подрывов, командование БТГ договорились, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", - отметили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся под захваченным российскими оккупантами Херсоном. В областном центре слышен грохот боев.

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