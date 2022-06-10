По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено 33 оккупанта.

Украинская авиация ударила по опорному пункту, понтонной переправе и складам противника в пяти различных населенных пунктах Херсонщины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Нашей авиацией нанесли серию ударов по опорном пункта, местах скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевых складах противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины", - отметил он.

По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено 33 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов.

"Остальные вражеские потери уточняются", - добавил Назаров.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили 7 атак российских оккупантов, сбили 5 беспилотных летательных аппаратов и уничтожили 10 танков.

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