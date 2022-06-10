В то же время украинским войскам нужно наносить удары и на других участках фронта, чтобы ослабить позиции врага.

Вооруженные силы Украины на сегодня на всех направлениях действуют очень правильно. Но по мере поступления западного оружия они смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

По его словам, если украинским военным удастся пробить коридор к морю, то это создаст условия для окружения российских оккупантов. Именно это, по его мнению, и позволит вызволить из оккупации Херсон, Мелитополь и другие населенные пункты даже без штурма.

"Используя новейшую технику, которая поступает в эти дни и недели в Украину, мы сможем наносить удары не только для поражения оборонительных средств, например, в зонах обороны – Запорожской, Херсонской, но и просто, чтобы обходить их. Тогда не надо будет штурмовать ни Херсон, ни Мелитополь, ни другие города, потому что, оказавшись в окружении, враг будет бежать", – отметил Маломуж.

В то же время украинским войскам нужно наносить удары и на других участках фронта, чтобы ослабить позиции путинских войск, говорит генерал.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся под захваченным российскими оккупантами Херсоном. В областном центре слышен грохот боев.

В украинской разведке ранее сообщали, что в результате удачного контрнаступления защитников Украины на херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно возводят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения. Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века.

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