Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории оккупированного Крыма.

Россия развернула ракетные комплексы "Искандер-М" вблизи админграницы с Херсонской областью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, сохраняется угроза нанесения врагом с территории оккупированного Крыма ракетных ударов.

Мотузяник уточнил, что в районе населенного пункта Мелководное, расположенного в 8 км до административной границы с Херсонской областью, оккупанты развернули ракетный дивизион ОТРК "Искандер-М".

Он напомнил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. В частности, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом до 36 ракет.

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба, в Беларуси вдоль границы стоят российские военные с "Искандерами", самолетами и "Панцирями".

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