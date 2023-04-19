Нет подтвержденной информации, что на локациях, где якобы находился Путин, были приняты соответствующие меры безопасности.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский выразил большое сомнение относительно того, что президент России Владимир Путин посещал временно оккупированную территорию области.

Об этом он сообщил во время брифинга. По его словам, "вообще есть сомнение, что это все же был он (Путин - УНИАН)".

"Мы анализируем и меры безопасности, которые оккупационные власти предпринимают перед визитом их чиновников. И нет сейчас подтвержденной информации, что действительно там, на тех заявленных локациях, где якобы он был, что там были соответствующие меры безопасности. Поэтому есть большое сомнение относительно того, что именно это Путин был, что он посещал временно оккупированную территорию", - сказал Соболевский.

Представитель облсовета добавил, что враг делает картинку, в первую очередь, для собственной аудитории.

"Им необходимо показать, что у них есть смелый лидер, который посещает "новую российскую" территорию, что он сам это осматривает, что он в курсе всех событий на всех фронтах. Но все прекрасно понимают, что это просто пропагандистская картинка, как всегда. И последствий никаких юридических этот визит, разумеется, не мог иметь и не несет", - отметил Соболевский.

Он также выразил мнение, что этот "визит" никоим положительным образом не повлиял и на моральный дух российских оккупантов.

"Мы видим, какое там сейчас настроение на самом деле. Боеспособность их, моральный дух - не очень высокие. В большинстве подразделений. Их пытаются командиры с утра до вечера чем-то занимать, что-то копать... Когда они прекращают сильно контролировать, - снова происходят случаи мародерства, ограблений и поголовный алкоголизм. Это то, что сейчас происходит в большинстве подразделений российской армии на временно оккупированной территории", - рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Поездки Путина на оккупированную территорию Украины

Как сообщал УНИАН, 18 апреля появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Луганской и Херсонской областей Украины.

Как утверждают российские пропагандисты, на Херсонском направлении Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Макаревича, а также попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.

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