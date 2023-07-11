Украинцев предупредили об опасности.

В ближайшие часы оккупанты могут обстрелять железнодорожный вокзал Херсона. Украинцы должны оставаться дома.

Об опасности и кровавых планах армии РФ предупредил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Об этом он написал в Telegram.

"ХЕРСОН, в ближайшие часы вероятен российский обстрел железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без надобности!",- отметил он.

Обстрел вокзала Краматорска - появились новые факты преступления РФ

Напомним, 8 апреля 2022 года армия РФ вошла в историю преступлений против человечества ракетным ударом по железнодорожному вокзалу Краматорска (Донецкая область). Тогда погиб 61 человек, ранение получил 121 украинец. Сообщалось, что оккупанты ударили по объекту "Точкой-У".

4 июля 2023 года организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU подвели итоги 10-месячного расследования соответствующего преступления РФ. Выяснилось, что на время инцидента россияне имели комплекс "Точка-У" в Харьковской области и могли, в противовес заявлениям РФ, оттуда дотянуться ракетами до Краматорского вокзала. Также эксперты пришли к выводу, что это был не случайный удар, а спланированная атака, ведь оккупанты знали, что украинская власть проводила в то время эвакуацию. Никаких признаков того, что на вокзале могли базироваться подразделения армии Украины, не было обнаружено.

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