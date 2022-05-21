Эксперты подтвердили, что противник стрелял по Краматорскому вокзалу из "Точки У", отметили в украинской спецслужбе.

Служба безопасности Украины получила неопровержимые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек и 121 получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был осуществлен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией РФ. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. В целом она больше известна как "Точка У", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже в течение 8 лет.

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тыс. людей, поскольку продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины.

Справка УНИАН. Россия в 2014 году захватила украинский Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", а рано утром 24 февраля 2022-го осуществила широкомасштабное вторжение в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: