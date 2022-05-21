Сегодня ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов российских войск ранены 20 человек, из них один ребенок.

Об этом говорится в сводке Харьковской областной военной администрации.

За прошедшие сутки в области вражеские боеприпасы попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе — спасатели тушили пожары в частных домовладениях.

Кроме того, ракетный удар фактически уничтожил Лозовский дворец культуры.

Вечером 20 мая около 20:30 в результате попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты обстреливали Золочевскую громаду, горели жилые дома.

"Всего за сутки в результате российской агрессии в Харьковской области 20 раненых, среди них один ребенок", - говорится в сводке.

Ситуация на Харьковщине:

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрела оккупантов.

Позже он отметил, что около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под российской оккупацией, но этот процент постоянно уменьшается.

Вас также могут заинтересовать новости:

"Укрзализныця" хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах

Оккупанты обстреляли Харьков: пострадал Институт проблем эндокринной патологии

Россия снова ударила по Бахмуту: разрушен целый подъезд многоэтажки (фото)