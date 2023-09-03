Пилот вероятно появляется в трейлере документального фильма ГУР.

Главное управление разведки Украины в трейлере документального фильма "Сбитые летчики России" вероятно показало российского пилота, который 23 августа передал Украине вертолет Ми-8.

В одноминутном трейлере, размещенном в телеграм-канале ГУР, анонсировано раскрытие подробностей спецоперации "Синица", в ходе которой "военной разведке удалось переманить на украинскую сторону российского летчика вместе с вертолетом".

На 50 минуте в кадре появляется, предположительно, тот самый российский летчик, который заявляет: "Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина одержит победу – это лишь вопрос времени".

В разведке отмечают, что прмьера фильма состоится 3 сентября в 22:15 в эфире телемарафона "Единые новости".

Операция с российским вертолетом Ми-8 - подробности

23 августа стало известно, что российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Вертолет полностью цел, и его смогут использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

Как рассказывал впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов, к российскому пилоту "нашли правильный подход, создали условия, чтобы незаметно для всех вывезти всю его семью, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это судно". Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Их вынуждены были ликвидировать из-за попытки сопротивляться.

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