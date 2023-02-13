Сейчас все защитники, вернувшиеся из плена, проходят реабилитацию.

Украина продолжает работать над возвращением из плена украинских воинов, которые защищали остров Змеиный, Мариуполь и "Азовсталь".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, говорится в Telegram-канале ГУР.

"Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и "Азовстали" находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый из них вернулся домой", - заявил Юсов.

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По его словам, все украинские воины, которые вернулись из плена, сейчас проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и пытаются вернуться к нормальной жизни.

Обмен пленными

Украина постоянно ведет переговоры с Россией, чтобы вернуть военнопленных и "взятых в заложники" гражданских.

Как сообщал УНИАН, российская сторона отказывается от обмена по принципу "всех на всех", в частности, если речь идет о защитниках Мариуполя.

В ГУР рассказывали, что Россия периодически срывает уже согласованы раунды обмена пленными, чтобы психологически давить на украинцев и дестабилизировать ситуацию.

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