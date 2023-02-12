Дмитрий Лубинец отметил, что в плен к украинским военным некоторые оккупанты попадали по несколько раз.

Российская Федерация придумала новую причину, чтобы не отдавать пленных украинцев. В Москве заявили, что якобы матери украинцев просили их не возвращать.

"Российская сторона верит в то, что таким образом они могут объяснить, почему они не отдают наших героев и героинь. Это вообще нонсенс. Мы начали за этим наблюдать достаточно давно, но это не было столь масштабно, как сейчас. То есть, предоставляются какие-то большие списки с нашей стороны. Я постоянно подчеркиваю, что украинская сторона пытается найти взаимопонимание с российской стороной, чтобы выйти на обмены всех на всех по категориям: всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих. То есть, на такие большие обмены. Российская сторона сначала просто затягивала, а потом начала говорить, что "у нас эти отказались от обмена, эти не хотят возвращаться в Украину", - рассказал уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию NV.

При этом он отметил, что предложил провести беседу с каждым украинцем, который отказался возвращаться домой из плена, но российская сторона отменила все в последний момент.

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"Потом это заявление Москальковой, что к ней обращаются уже сотни матерей, родных, которые будто просят не возвращать своих родных в Украину, потому что вроде бы Украина сразу их записывает снова в ряды ВСУ, отправляет на войну. Знаете, есть такая поговорка: на воре и шапка горит. Кто больше кричит, тот и есть сам вором. Так вот: российская сторона делает один в один то, о чем и заявляет. И, в отличие от российской стороны, у Украины есть доказательства. Например, дважды уже попадали в плен российские военнослужащие - Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Это были российские военные, попавшие в плен, вернувшиеся, снова ушедшие на войну и вторично попавшие в плен", - отметил омбудсмен.

Он указал, что Украина никого после плена сразу не отправляет на службу, потому что люди нуждаются в медицинской и психологической помощи. Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил, что все заявления о хороших условиях российского плена фикция – люди теряют десятки килограммов.

"Именно потому, что им настолько "лучше", РФ ни разу не допустила туда ни одну международную организацию, никаких международных наблюдателей. Именно для того, чтобы, наверное, никто не убедился, насколько там "хорошо" нашим военнослужащим. Знаете, они это не только транслируют внутри, они думают, что могут убедить еще кого-то извне. Потому что они направляют какие-то официальные письма на Международный комитет по предотвращению пыток, рассказывают, как Украина плохо себя ведет, что действительно к ним обращаются украинские матери. Но даже не могут понять, что сами роют себе яму. Никаких доказательств не могут предоставить, кроме таких заявлений", - подытожил Лубинец.

Обмен пленными - что известно

Украина постоянно ведет переговоры с Россией, чтобы вернуть как военнопленных, так и "взятых в заложники" гражданских. 4 февраля домой вернулись 116 украинских бойцов. При этом 23 украинца имели ранения, а некоторые потеряли конечности из-за обморожений.

Украинский омбудсмен отметил, что российскя сторона отказывается от обмена по принципу "всех на всех", в частности, если речь идет о защитниках Мариуполя.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что Россия периодически срывает уже согласованные раунды обмена пленными, чтобы психологически давить на украинцев и дестабилизировать ситуацию.

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