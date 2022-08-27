Россия обладает носителями ядерного оружия и также проводит постоянную подготовку этих носителей к применению.

Угроза применения Россией ядерного оружия остается, Кремль постоянно проводит учения.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, признаков того, что Путин в ближайшем будущем применит ядерное оружие, нет.

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"Признаков того, что он завтра применит такое оружие, нет. Но там постоянно проводятся тренировки, именно назначенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда...", - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что Россия обладает носителями ядерного оружия и также проводит постоянную подготовку этих носителей к применению.

"Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем", - сказал представитель ГУР.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин удивил заявлением по ядерной войне. Российский диктатор отметил, что такая война "не должна быть развязана".

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