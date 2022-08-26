Беларуский диктатор также пригрозил ударами "по центрам принятия решений", одновременно добавив, что Минск якобы "никому не угрожает".

Беларусь переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками.

Об этом заявил беларуский диктатор Александр Лукашенко, пишет государственное издание Белта.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - сказал Лукашенко.

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Вероятно, речь идет о тактических фронтовых бомбардировщиках Су-24, и штурмовиках Су-25.

По его словам, страны Запада в рамках операции "Атлантическая решимость" продолжают выгрузку военной техники США, после чего вертолеты и оборудование перебросят в том числе и в страны Восточной Европы.

Беларуский диктатор также пригрозил ударами "по центрам принятия решений", одновременно добавив, что Минск якобы "никому не угрожает".

"Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними", - сказал Лукашенко.

Напомним, в июне президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что РФ скоро усилит беларускую армию. В частности, речь шла об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М".

Тогда же Лукашенко попросил Путина помочь переоборудовать беларуские самолеты под ядерное оружие. Глава Кремля предложил модернизировать беларусские Су-25.

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