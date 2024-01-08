Его возводят в Гомельской области Беларуси.

Министерство обороны Беларуси возводит новый военный городок в 40 километрах от украинской границы. Строительство ведется в Гомельской области.

Как сообщает беларуская служба Радио Свобода, возводить этот городок должны были начать в 2023 году, а завершить – в 2027. Однако первую очередь должны сдать уже весной – в марте 2024-го. Строительство объекта может быть связано с объявлением беларуского диктатора Александра Лукашенко о создании "Южного оперативного командования" в Вооруженных силах, которое он сделал весной 2022 года.

Городок возводят на территории, где раньше были детские лагеря. Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что там, вероятнее всего, разместят гарнизон, который будет заниматься прикрытием государственной границы.

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"Но если политическое объединение Беларуси и России произойдет, то доктрина изменится на наступательную. Тогда это будет военная база для нападения", – отметил эксперт. При этом он "не удивится", если вдоль украинской границы появится не один подобный объект.

В то же время военный полка Калиновского, бывший беларуский офицер на условиях анонимности отметил, что городок, который возводят в Гомельской области может быть передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера – для захвата Чернигова.

Что происходит в Беларуси: это стоит знать

В конце декабря 2023 года беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил о завершении поставок российского ядерного оружия на территорию страны. По его словам, это произошло еще в октябре.

Издание WSJ пишет, что Лукашенко может блефовать. Отмечается, что американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этим поставкам.

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