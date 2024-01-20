Лукашенко заявил, что Беларусь получила "у россиян за их деньги" ракеты для комплекса "Искандер".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна безвозмездно получила от России ядерные ракеты "Искандер", пишет The Moskow Times.

"Надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году… Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский диктатор.

Президент Беларуси подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения определенного протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

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Следует отметить, что ранее Лукашенко уже называл тактические ядерные ракеты, которые Путин запланировал разместить в Беларуси, "своими".

"И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", — сказал Лукашенко. Он добавил, что отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

При этом полученные у Москвы ракеты, по словам Лукашенко, могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко заявил, что гарантии, данные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

Российская ядерка в Беларуси

В конце марта прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко. Через некоторое время Путин уточнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В конце августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

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