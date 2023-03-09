Спасители поддержали моральное состояние граждан во время массированного ракетного обстрела территорий Украины.

Спасители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поддержали боевой дух украинцев утром 9 марта во время очередного массированного ракетного обстрела территорий Украины войсками РФ.

Они процитировали стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко и отметили, что несмотря на ночную тревогу, несмотря на ракетную атаку, эти слова сегодня звучат для врага:

"Наша дума, наша песня. Не умрет, не погибнет...Вот где, люд, наша слава, Слава Украины!"- говорится в сообщении в Telegram.

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Также они запостили мотивирующее фото с украинским спасителем, завернутым в государственный флаг:

Удар россиян по столице Украины - последствия

Напомним, что в ночь на 9 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Уже утром в 05:51 киевляне услышали первые взрывы, а впоследствии мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы раздавались в Голосеевском и Святошинском районах - там медики помогают двум пострадавшим украинцам.

Позже стало известно, что, по предварительной информации, россияне ударили по Киеву аэробалистической ракетой"Кинжал" и попали в один из объектов инфраструктуры.

Дополнительные детали пока не сообщают, однако Кличко уточнил, что сейчас в Киеве без отопления остались 40% потребителей.

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