Помощь оружием от Берлина снова может оказаться не совсем той, которой Украина ожидает.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что достигнуто решение о передаче Украине вооружения. Оно будет поступать по схеме прямых закупок Украины у немецких оборонных компаний на средства от правительства самой Германии.

Также был объявлен довольно абстрактный перечень вооружения, которого касается такая программа.

"Среди всего по-прежнему вооружение, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою", – отметил Шольц.

Несмотря на то, что Олаф Шольц пытался спрятать конкретику за общими фразами, слов канцлера хватает для детализации перечня того оружия, на которое Германия дала согласие.

На какое оружие Германия дала согласие

Легче всего идентифицировать противотанковое оружие, потому что ВСУ уже давно и активно используют немецкие гранатометы. Речь идет о таких образцах, как Panzerfaust 3 и RGW-90 Matador.

Оба предназначены для борьбы с бронетехникой, но Panzerfaust 3 лучше работает на средних дистанциях в несколько сот метров. А Matador, благодаря своим габаритам и "мягкому пуску", идеален в боях в условиях города.

Сложнее с фразой "то, что может быть использовано в артиллерийском бою". Несмотря на то, что известно о передаче Германией всего семи гаубиц PzH 2000, они передаются из составов Бундесвера, а не от производителей.

Но можно надеяться, что правительство Германии разрешило своим оружейникам продать самоходные артиллерийские системы. И тогда появляется выбор между гусеничными PzH 2000, и, например, колесной RCH 155 на шасси бронемашины Boxer. Но в любом случае ждать их понадобится довольно долгое время, потому что технологические циклы изготовления самоходных артсистем измеряются в месяцах.

Аналогичная ситуация с контрбатарейным радаром COBRA, совместной разработкой Thales, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin. Если его вообще можно считать немецким только по местонахождению головного офиса Airbus Defence and Space. Поэтому более реалистично то, что Украина будет активно получать артиллерийские снаряды в калибре 155-мм.

Самым сложным для идентификации являются "средства перехвата". Возможно сделать осторожное предположение, что речь идет о средствах противовоздушной обороны. И тогда единственным вариантом остается зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM от Diehl Defence. Тем более его уже "сватали" в Вооруженные Силы Украины, но опять же возникает вопрос технологических циклов производства.

На какое оружие Германия не согласилась

В то же время в словах немецкого канцлера Олафа Шольца возможно прямое указание на то оружие, которое Украина не может заказать. Как минимум, не было упомянуто о каком-либо виде бронетехники. То есть о закупке хоть устаревших танков Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения, но в значительном количестве находятся на складе компании Rheinmetall, как и БМП Marder.

И это если говорить про машины, которые готовы к передаче в течении нескольких недель. А не о новейших и в несколько раз более эффективных танках Leopard 2 и БМП Puma или колесной боевой машине Boxer.

Также абсолютно формально, но не была упомянута возможность заказа вертолетов от Airbus Helicopters. Хотя такая машина, как EC145, хорошо знакома в Украине, ее используют пограничниками и ГСЧС. А что интереснее, он выпускается в военной версии – H145M.

В то же время Украина сейчас находится в определенном цейтноте и требует не долгосрочных контрактов с производителями, а быстрой поставки вооружения в течение минимально возможного срока. Поэтому, скорее всего, речь будет идти о том, что Украина выкупит уже имеющиеся образцы вооружения, а не будет заключать многолетние контракты со сроками исполнения на уровне второй половины 20-х годов.

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