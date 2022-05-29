По словам министра экономики, это отголоски прошлого, в частности – строительства "Северного потока-2".

В Германии попытались объяснить, почему страну обвиняют в недостаточной помощи Украине. По мнению вице-канцлера, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, это отголоски прошлого. Государство построило "Северный поток-2", несмотря на предупреждения от восточноевропейских партнеров.

Такое заявление чиновник сделал в интервью немецкому порталу Welt am Sonntag.

"Германия построила "Северный поток-2", несмотря на аннексию Крыма, и игнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", — заявил Хабек.

Министр экономики признал, что Германия относилась к российской власти "слишком некритично". И заявления о недостаточной помощи Украине — это результат прошлой политики.

Что предшествовало объяснениям Хабека

Накануне немецкие СМИ сообщили, что за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. По данным журналистов, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства ФРГ. Обе поставки содержали только мины, гранаты, радиоприемники, детали и тому подобное

По данным журналистов, канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию Германии по поставкам вооружения Украине. Он убежден, что четкое "немецкое лидерство" изменило бы всю динамику в Украине.

В то же время вице-канцлер Роберт Хабек опроверг информацию СМИ о вялой позиции страны по военной помощи Украине в противостоянии с Россией. Он заявил, что "прямо сейчас украинских солдат учат пользоваться немецкими гаубицами Panzerhaubitze 2000".

По мнению экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, вину за потенциальное поражение Украины возложат на Берлин, поэтому власти ФРГ должны активнее поддерживать наше государство.

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