По предварительным оценкам, призыв будет проходить минимум в два этапа, но может быть больше.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о разных этапах мобилизации в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

Как сказал Громов, по данным украинской разведки, поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является "следствием роста внутренних и внешних угроз режиму Путина".

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"Прежде всего, это неспособность действующей российской власти достичь анонсированных целей в специальной военной операции. Это растущая поддержка Украины странами Запада и сохранение курса нашего государства на вступление в НАТО. Также обострение в России социально-экономических проблем и усиление санкционного давления на Российскую Федерацию", - сказал Громов.

Он напомнил, что, согласно планам, мобилизации будут подлежать около 300 тысяч человек.

"Эти данные обнародованы в прессе. По предварительным оценкам, призыв состоится по меньшей мере в два этапа. Может быть больше", - добавил Громов.

"На первом этапе, вероятно в течение месяца-полутора, противник планирует доукомлектовать до полного штата свои соединения и воинские части, привлеченные к ведению боевых действий на территории Украины. Также не исключается, что часть сил пойдет на доукомплектование подразделений пограничной службы Федеральной службы безопасности противника для высвобождения личного состава подразделений вооруженных сил, которые задействованы на прикрытии государственной границы с нашей страной", - сказал Громов.

Также он отметил, что категория лиц, подлежащих мобилизации, может быть разная.

"Но мы понимаем, что самая большая часть - это будут должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры. Это категория, которая больше всего понесла потери во вражеском войске", - добавил Громов.

Кроме того, он отметил, что в дальнейшем не исключается, что на протяжении второго этапа противник продолжит выполнять мероприятия по мобилизации, и будет создан ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня и соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии.

"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей и подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", – сказал он.

При этом Громов заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан высказал мнение, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тыс. лиц.

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