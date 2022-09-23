Одним из немногих стратегических успехов России стало замедление поставок оружия ВСУ.

Решение президента России Владимира Путина призвать 300 тысяч резервистов для усиления своих войск в Украине, скорее всего, продлит войну, а не повлияет на ее исход.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Тем не менее, это может выиграть время для реализации более широкой стратегии, включая обострение энергетического кризиса в Европе и угрозу нанесения ядерного удара по неуказанным целям, направленной на подрыв западной поддержки Украины.

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Неизвестно, как и с какой скоростью российское руководство будет выполнять приказ о мобилизации, включает ли это массовые учения и т.д.

Но, скорее всего, поэтапная программа набора будет больше направлена ​​на восстановление боеспособности и ротацию измученных боевых частей, чем на предоставление свежих сил, способных вернуть Украину к обороне.

По словам руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, одним из немногих стратегических успехов России стало замедление поставок оружия из США и других союзников на Украину путем угрозы эскалации.

В то же время Украина может вернуть утраченную территорию за несколько недель, если Запад передаст ВСУ дальнобойные снаряды ATACMS к HIMARS, а также самолеты и танки Abrams.

Усиление ядерных угроз России могут снова замедлить поставки тяжелого вооружения. "Это очень плохая история для Украины", - ответил Левченко.

Мобилизация в России

В ответ на провал ВС РФ под Харьковом 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По предварительным данным Минобороны РФ, говорится о призыве до 300 тысяч человек, которые якобы имеют боевой опыт.

Этому предшествовало ужесточение Госдумой наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В тот же день Путин решил поддержать проведения псевдореферендумов на захваченных территориях, в том числе оккупированных после 24 февраля. В Кремле вслед за этим пригрозили Украине ядерным ударом в случае посягательства на аннексированные районы.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что ни "референдумы", ни "мобилизация" не остановят намерения Киева вернуть под контроль оккупированные регионы.

Западные эксперты сомневаются в эффективности мобилизации в России и согласны, что это скорее демонстрирует сложное положение РФ на поле боя.

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