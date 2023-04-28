Там предупредили, что угроза ракетных ударов остается.

Сегодня российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях пока уточняется.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Ракетный удар 28 апреля

Сегодня утром на всей территории Украины раздавалась воздушная тревога. Враг нанес удар крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы в Умани, также в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, было сбито еще 2 БПЛА.

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