В частности, ликвидированы семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция оккупантов.

В эти сутки украинские военные ударили по районам сосредоточения оккупантов, уничтожив вражеские склады боеприпасов и значительное количество вражеской техники, в частности артиллерию, зенитно-ракетный комплекс и станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, в течение этих суток украинские защитники и защитницы уничтожили 21 крылатую ракету и семь вражеских разведывательных беспилотников различного типа.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию оккупантов", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, самые ожесточенные бои с российскими оккупантами сейчас продолжаются на Бахмутском и Марьинском направлениях. Там украинские военные отражают многочисленные вражеские наступления и атаки и наносят российским захватчикам ощутимые потери в технике и живой силе.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 201,1 тыс. человек, из которых 510 ликвидированы за минувшие сутки.

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